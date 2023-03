Schriftsteller Christoph Brumme in Poltawa

Seit vier Wochen herrscht Krieg in der Ukraine. Millionen sind auf der Flucht, die Bilder von zerstörten Städten beherrschen die Nachrichten. Michael Lueg hat mit dem deutschen Schriftsteller Christoph Brumme, der in Poltawa, rund 150 Kilometer von Charkiw entfernt, in der Ost-Ukraine lebt über die aktuelle Situation vor Ort gesprochen.

Das Gespräch führte Michel Lueg.