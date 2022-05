Christlich-jüdisches Familienleben

Claudia Schwartz ist Christin, ihr Mann Shaul ist Jude. Die unterschiedlichen Religionen spielen in ihrer Liebe keine Rolle, im Familienalltag schon.

In ihrer Beziehung spielt Religion natürlich eine Rolle. "Wir feiern die Feiertage und möchten die Rituale der anderen Religionen kennenlernen", sagt Claudia Schwartz.

Ihr Mann Shaul bezeichnet sich als 'kultureller Jude', für ihn seien die Feiertage, die Gesänge, das Essen und das Beisammensein wichtig. Claudia bezeichnet sich hingegen als gläubig. Aber eine große Bedeutung haben die Unterschiede nicht. "Das ist so normal wie atmen", so Schwartz.

Am Anfang aufregend

Jüdische Feiertage in Israel werden ganz anders gefeiert als in Deutschland oder anderswo. "Es ist sehr lebendig, es ist sehr laut, es ist nicht konservativ sondern nah am Leben. Das hat mir sehr gefallen", berichtet Schwartz von den Erlebnissen ihrer ersten Feste. Bereitwillig beantworteten die Menschen auf den Feiern auch all ihre Fragen.

Ihr Mann war von seinem ersten Kirchenbesuch angetan, wenngleich auch verwundert, zum Beispiel über die aus seiner Sicht bedrückende Stimmung. "Warum sind denn alle so ernst?", fragte er seine Frau im Weihnachtsgottesdienst.

Gemeinsame Feste

Die Feste beider Religionen fallen oft in ähnliche Zeiträume. Dann feiert die Familie beide Feste. "Und zwar mit allem drum und dran was dazugehört. Wir sind das ganze Jahr nur am essen, kochen, zusammensein, singen, feiern", erzählt sie.

Auch Konflikte zwischen den Familien

Als Claudia und Shaul ihren ersten Sohn bekamen, kam es zu einem Konflikt beim Thema religiöse Beschneidung. "Aus der Familie meines Mannes hieß es auf jeden Fall beschneiden lassen, aus meiner Familie hieß es auf keinen Fall", schildert Schwartz ihr Dilemma. Sie entschieden dann, dass ihre Kinder das in Zukunft selbst bestimmen sollen, welchen Glauben sie leben möchten und was mit ihren Körpern passiert.

Den eigenen Weg gehen

"Es wurde deutlich: Wir sind doch anders und wir folgen nicht all dem, was vorgegeben ist", sagt Schwartz. Und so spüren sie auch nach zehn Jahren Ehe viele Gemeinsamkeiten und sehen die gemeinsamen Werte. Wie das geht?