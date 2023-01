per Mail teilen

Nach monatelanger Pause startet die Bundesliga wieder. Der 1. FSV Mainz 05 bestreitet sein erstes Spiel am Samstag gegen den VfB Stuttgart.

Wie fühlt es sich an, nach 69 Tagen wieder zu spielen? Und was ist von Rudi Völler als Nachfolger von Oliver Bierhoff beim DFB zu halten? Wir haben mit Christian Heidel, Sportvorstand von Mainz 05, über den Re-Start in der Bundesliga und über Rudi Völler gesprochen.

Das Gespräch führte Claudia Deeg.