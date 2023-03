per Mail teilen

Bei Partys oder Filmabenden auf der Couch dürfen die Chips nicht fehlen. Egal ob aus Kartoffeln, Gemüse oder Brot, die kleinen Snacks können Sie leicht selbst zubereiten.

Kartoffelchips

Die klassische Chips-Sorte besteht natürlich aus Katroffeln. Um die Knabbereien selbst herzustellen, brauchen Sie nur drei Zutaten:



Kartoffeln,

Öl und

Gewürze.

Besonders gut eignet sich pflanzliches Öl, wie Rapsöl oder Sonnenblumenöl. Würzen können Sie die Chips nach Ihrem eigenen Geschmack, etwa mit Paprikapulver, Chili, Curry oder Knoblauch. Salz sollte auf jeden Fall auf die Chips gestreut werden.

Zubereitung

Schälen Sie zunächst die rohen Kartoffeln und hobeln Sie sie in ca. einen Millimeter dünne Scheiben. Anschließend Rühren Sie in einer Schüssel eine Öl-Gewürze Mischung an. Die können Sie mit einem Pinsel auf ihre Chips verteilen. Achten Sie darauf, dass sie nicht zu viel Öl auftragen, damit die Chips nicht matschig werden.

Legen Sie sie dann nebeneinander verteilt auf ein Backblech. Nachdem Sie die Chips für ca. 15 Minuten bei 180 Grad gebacken haben, sollten sie sich leicht bräunlich färben. Dann sind sie knusprig und bereit für den Filmabend.

Gemüsechips

Für etwas Abwechslung in der Snack-Bar eignen sich leckere Gemüsechips. Welches Gemüse Sie nehmen, ist dabei fast egal. Besonders gut funktioniert es mit



Rote Beete,

Rettich,

Süßkartoffeln oder

Zucchini.

Sogar Grünkohl kann zu einem knusprigen Snack werden. Dazu müssen Sie lediglich die Blätter vom Strunk entfernen, sie mit Öl und Gewürzen bepinseln und anschließend nicht länger als 30 Minuten bei 130 Grad Umluft backen.

Mit den anderen Gemüsesorten verhält es sich ähnlich wie bei der Kartoffel. Sie sollten aber bei empfindlichem und sehr wasserhaltigem Gemüse wie Zucchini darauf achten, dass Sie sie bei niedrigen Temperaturen backen.

Brotchips

Wer noch altes Brot oder trockene Brötchen zuhause hat, kann daraus auch leckere Chips machen. Hier können Sie gut mit Olivenöl und Kräutern wie Basilikum, Oregano oder Rosmarin arbeiten.

dpa Bildfunk picture alliance / CHROMORANGE | Yvonne Bogdanski

Zubereitung

Schneiden Sie das alte Brot in ca. zwei bis drei Millimeter dicke Scheiben. Tragen Sie auch hier wieder mit dem Pinsel eine dünne Öl-Schicht auf. Danach können Sie die Kräuter mit Salz mischen und über die Brotscheiben streuen. Gebacken werden die Chips bei 180 Grad Ober-/Unterhitze. Sie brauchen ca 15 bis 20 Minuten, bis sie schön braun sind.

Käsechips

Sogar Käse lässt sich einfach zu Chips verarbeiten. Egal ob Gouda, Parmesan, Emmentaler oder Gorgonzola, sie können fast jede Käsesorte zu Snacks verarbeiten. Auch eine Mix aus mehreren Sorten ist erlaubt.

SWR Jochen Enderlin

Zubereitung

Der Käse wird zunächst gerieben. Die geriebene Masse können Sie dann mit Gewürzen und Kräutern vermischen. Bei einigen Käsesorten wie dem Parmesan sollten Sie weniger Salz verwenden, da der Käse selbst schon recht salzig schmeckt. Anschließend den Käse mit einem Esslöffel zu kleinen, flachen Häufchen portionieren und diese dann auf dem Backblech verteilen. Wenn Sie die Chips bei 200 Grad backen, sollten sie nach sieben bis zehn Minuten fertig sein. Passen Sie auf, dass die Käsechips im Ofen nicht zu dunkel werden.

Apfelchips

Wer es gerne etwas fruchtiger mag, greift bestimmt bei selbstgemachten Apfelchips zu. Die lassen sich mit Äpfeln und etwas Zimt schnell zubereiten.

Zubereitung

Zuallererst entfernen Sie Stunk und Kerne mit einem Apfelentkerner. Dann können Sie die Äpfel in ca. zwei Millimeter dünne Scheiben schneiden und im Ofen bei 70 Grad für drei Minuten trocknen lassen. Nach dem Austrocknen sollten die Scheiben erstmal auskühlen. Anschließend können Sie sie mit Zimt bestreuen und verzehren.

dpa Bildfunk picture alliance / PantherMedia | Alena Dvorakova