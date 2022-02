Chinas schöner Schein, Medaillen und Unterdrückung

per Mail teilen

Für die chinesische Staatsführung war Olympia trotz allem ein Erfolg – viele Medaillen für chinesische Sportlerinnen und Sportler, schöne Hochglanzbilder für die eigene Bevölkerung und kein kritisches Wort in den eigenen Medien. Dafür hatte die Staatsführung gesorgt. Für den Rest der Welt waren diese Spiele mehr als befremdlich: rigorose Corona-Maßnahmen, skrupellose Propaganda, komplette Absonderung der internationalen Sportler und Journalisten von der chinesischen Bevölkerung. Eine Diktatur nutzte ihre Macht. Das Internationale olympische Komitee IOC spielte mit. Das war zu erwarten – und ist doch das Gegenteil dessen, was Olympia symbolisiert. Was muss sich ändern?