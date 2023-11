Gitarrist und Sänger Carl Carlton ist eine absolute Blueslegende. Er hat schon mit Stars wie Peter Maffay, Westernhagen oder Udo Lindenberg zusammengearbeitet. Besonders war auch seine Zusammenarbeit mit Rocklegende Tom Petty.

Carl Carlton hat schon mit vielen großen Künstlern zusammengearbeitet. Zum Beispiel auch mit Peter Maffay bei einem Bob Dylan Tribute Konzert in Berlin. dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Britta Pedersen

In diesem Jahr war Carl Carlton der Ehrengast auf dem 43. Lahnsteiner Bluesfestival. Dort hat der Musiker den "Blues-Louis" für seine Verdienste als Blues-Gitarrist bekommen. Extra für diesen Abend hat Carl Carlton dem Publikum in Lahnstein auch einen ganz besonderen Song mitgebracht: "God’s Gift To Man“, ein unveröffentlichter Song von Rocklegende Tom Petty. Noch schöner als der Song ist eigentlich nur die Geschichte hinter dem Song, die uns Carl Carlton im Interview erzählt hat.

Carl Carlton's Spontanbesuch bei Rocklegende Tom Petty

Entdeckt hat Carl Carlton den Song, als er in Los Angeles war und zufällig eine Demo Version von dem Song gehört hat. "Der Song hat mich so fasziniert. Ich hatte parallel ein Rock’n’Roll-Riff im Kopf, das so gut zu dem Song passte." Allerdings gab es ein großes Problem mit dem Songtext von "God's Gift To Man", der war offenbar sehr schwierig zu verstehen, erzählt Carl Carlton: "Tom Petty hat Dylan so imitiert in dem Demo, dass ich den Text nicht richtig verstanden habe. Dann sind wir zu seinem Haus gefahren, haben geklingelt."

Tom Petty's Geschenk an Carl Carlton

Carl Carlton ist also ein Mann der Tat, wie man so schön sagt. Interessanterweise konnte Tom Petty sich selbst nicht mehr an den Songtext erinnern, aber seine Tochter schon, erklärt Carlton. "Dann haben wir zusammengesessen, sind durch die alten Aufzeichnungen gegangen. Seine Tochter hat mir dann den Text gegeben mit Tom Petty dabei, rauchend eine nach der anderen. Wir haben viel Lob bekommen für diese Version." So wurde aus einem Song von Tom Petty ein Song von Carl Carlton. Ein schönes Geschenk von Tom Petty an Carl Carlton und natürlich damit auch eine großartige Überraschung an das Publikum beim Lahnsteiner Bluesfestival.

Take That Task Records Glory Of Love Label: Take That Task Titelliste: Long Monday Black Muddy River Glory of True Love If I Needed You Sunday Morning Dance Me To Te End Of Love Dreamer Here, There And Everywhere A Hard Rain's A-Gonna Fall Wildflowers Lovin' in My Baby's Eyes I'll Be Your Baby Tonight Love Hurts Route 66 The Rose

Carl Carlton hat nicht nur einen neuen Song, sondern ein komplett neues Album: "Glory of Love". Darauf gibt es Musik, die aus seiner Liebe zu Schauspielerin Melanie Wiegmann (u.a. "Sturm der Liebe") entstanden ist: Ein dringender Hörtipp der SWR1 Musikredaktion. Welchen glücklichen Umstand die Liebe und das Album der beiden befeuert hat, wie die Songauswahl zustande gekommen ist und warum die beiden überhaupt zusammen Musik machen – das alles erzählen Sie SWR1 Musikredakteurin Katharina Heinius im Interview.

