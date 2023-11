Carl Carlton – "God's Gift To Man"

Entdeckt hat Carl Carlton den unveröffentlichten Song von Tom Petty, als er in Los Angeles war und zufällig eine Demo Version von dem Song gehört hat. "Der Song hat mich so fasziniert. Ich hatte parallel ein Rock’n’Roll-Riff im Kopf das so gut zu dem Song passte."

Allerdings gab es ein großes Problem mit dem Songtext von "God's Gift To Man", der war offenbar sehr schwierig zu verstehen, erzählt Carl Carlton: "Tom Petty hat Dylan so imitiert in dem Demo, dass ich den Text nicht richtig verstanden habe. Dann sind wir zu seinem Haus gefahren, haben geklingelt."

Carl Carlton ist also ein Mann der Tat, wie man so schön sagt. Interessanterweise konnte Tom Petty sich selbst nicht mehr an den Songtext erinnern, aber seine Tocher schon, erklärt Carlton. "Dann haben wir zusammengesessen, sind durch die alten Aufzeichnungen gegangen. Seine Tochter hat mir dann den Text gegeben mit Tom Petty dabei, rauchend eine nach der anderen. Wir haben viel Lob bekommen für diese Version." So wurde aus einem Song von Tom Petty ein Song von Carl Carlton. Ein tolles Geschenk von Tom Petty an Carl Carlton und natürlich damit auch eine tolle Überraschung an das Publikum beim Lahnsteiner Bluesfestival.