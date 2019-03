In Detailansicht öffnen

So gehört sich's: Sperrmüll wird angemeldet und dann von den Müllwerkern entsorgt. Wer das nicht macht und Müll oder Sperrmüll illegal entsorgt, muss mit Bußgeldern rechnen. Die sind in jedem Bundesland unterschiedlich. Wir haben mal die gängigsten und größten Müll-Sauereien zusammengetragen und schauen, wie viel man in Rheinland-Pfalz zu zahlen hat. Grundvoraussetzung dafür ist allerdings, dass die Täter geschnappt werden - was bei illegaler Entsorgung gar nicht so einfach ist.