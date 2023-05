Wenn Mainz 05 am Samstagnachmittag gegen Dortmund verliert, ist den Borussen der Bundesliga-Titel sicher. Auch Tom Bartels würde sich einen Sieg der Dortmunder wünschen.

Diese Bundesliga-Rückrunde ist spannend wie seit Jahren nicht mehr. Zehnmal in Serie war der FC Bayern München Deutscher Meister, doch diese Bayern-Ära könnte am Samstag beendet werden.

Borussia Dortmund ist mit zwei Punkten Vorsprung vor dem FC Bayern an der Tabellenspitze und könnte das erste Mal seit 2012 Deutscher Meister werden. Wenn die Mainzer beim Spiel gegen Dortmund am Samstagnachmittag verlieren, ist Dortmund der Meistertitel sicher. Davon ist auch ARD Sportkommentator Tom Bartels überzeugt.

SWR1: Schenken wollen wir Ihnen die Schale nicht, hat der Mainzer Angreifer Karim Onisiwo schon angekündigt. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass Mainz in Dortmund verliert?

Tom Bartels: Das halte ich für ziemlich wahrscheinlich. Also Dortmund ist einfach zu Hause unglaublich gut und hat ja auch in den letzten Tagen alle Maßnahmen dafür getroffen, dass sie heute den Fokus haben. Es gab keinen freien Tag, die Mannschaft ist hoch motiviert. Die ganze Stadt vibriert und fiebert diesem Spiel heute entgegen. Und die Mainzer haben zuletzt nicht die besten Ergebnisse erzielt, so ein bisschen fast den Haken hinter dieser Saison gemacht. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass das heute bei Dortmund noch schiefgeht.

SWR1: Aber Sie wissen schon, dass Sie sich jetzt unter den Mainz 05-Fans keine Freunde gemacht haben.

Bartels: Die Mainzer Fans haben ja die Spiele ihrer Mannschaft zuletzt auch verfolgt. Und haben auch gesehen, in welcher Verfassung Borussia Dortmund gerade ist. Da fehlt mir ziemlich die Fantasie, mir vorzustellen, dass das noch schiefgeht für Dortmund.

SWR1: Aber die Mainzer haben im April erst die Bayern geschlagen. Jetzt haben sie diese Rolle im Meisterkampf. Wie kurios finden Sie persönlich diese ganze Situation gerade?

Bartels: Die ist insofern kurios, weil beide einfach viele Fehler gemacht haben. Dortmund – es schien schon vorbei zu sein. Ich erinnere mich bestens an das Spiel, wo sie in Überzahl in Stuttgart noch in der Nachspielzeit den Ausgleich kriegen. Das war im Prinzip unfassbar. Dann das Spiel in Bochum, wo sie einfach so viele Punkte haben liegen lassen. Die Bayern – das war für mich auch nicht vorstellbar, dass die Bayern beim Spiel in Mainz so wegbrechen. Es hat sich ein paar Mal wiederholt, und auch deswegen hat Dortmund jetzt diesen Matchball. Also das haben beide im Prinzip immer hin und her geschenkt. Aber jetzt glaube ich, den letzten Schritt, den wird Dortmund starten.

Aber jetzt [...] ist die Zeit auch mal wieder reif für einen anderen Meister.

SWR1: Wie wohltuend wäre es denn für die gesamte Liga, wenn die Bayern diesmal nicht Meister würden?

Bartels: Das wäre wohltuend, ganz ehrlich, bei aller Neutralität. Also ich habe nichts gegen die Bayern. Ich habe da viele ganz tolle internationale Spiele auch erleben dürfen. Aber jetzt, glaube ich, ist die Zeit auch mal wieder reif für einen anderen Meister. Und wer so viele Fehler macht wie die Bayern in den letzten Wochen, der hat es dann irgendwann auch einfach nicht mehr verdient. Und ich glaube, es gibt auch ganz viele Bayern-Fans, die ich kenne, die jetzt sagen, also jetzt dieses Jahr ist mal wer anders dran und dann gerne Borussia Dortmund.

SWR1: Der aktuelle Bayern-Trainer Thomas Tuchel ist auch Ex-Trainer von Mainz 05 und von Borussia Dortmund. Wenn die Bayern jetzt nicht Deutscher Meister werden würden, hätte Tuchel dann alle drei Chancen auf den Titel verloren. Ist er dann eigentlich bei den Bayern noch zu halten? Ich meine, die fackeln ja nicht so lange.

Bartels: Ja, für mich auf jeden Fall. Also es kann ja nicht sein, dass man innerhalb von acht Wochen die beiden besten deutschen Trainer neben Jürgen Klopp und vielleicht Hansi Flick aufbraucht und der Meinung ist, man müsste jetzt schon wieder einen neuen haben. Aber es gibt gar keine Alternative dazu. Tuchel ist ein exzellenter Trainer, der hat das nicht nur in Mainz bewiesen, sondern eben auch bei Chelsea, bei Paris, überall, wo er war, auch bei Borussia Dortmund. Ich finde, der ist über jeden Zweifel erhaben und muss halt dann in der nächsten Saison die entsprechenden Titel holen. Aber das traue ich ihm allemal zu, mit den Möglichkeiten, die der FC Bayern ja nach wie vor hat.

Das Gespräch führte SWR1 Moderatorin Steffi Stronczyk.