Diese Bücher müssen Sie gelesen haben

Die Karwoche und Ostern - da bleibt Zeit, um wieder einmal ein gutes Buch in die Hand zu nehmen. Wir haben unser SWR1-Team gefragt, welches Buch sie im letzten Jahr besonders beeindruckt hat.

Val McDermid - "Echo einer Winternacht"

Echo einer Winternacht Ein Fall für Karen Pirie Genre: Krimi Verlag: Droemer und Knauer ISBN: 3828977359

SWR1-Redakteurin Sabine Lutzmann: Das Buch spielt im winterlichen Schottland im kleinen Städtchen St Andrews und hat viel britische Atmosphäre. Beeindruckend ist das Buch auch, weil man in eine Welt eintaucht, in der Handys noch keine Rolle spielen. Obwohl es Anfang der 2000er-Jahre spielt, merkt man doch, wie sehr sich unsere Welt digitalisiert hat. Spannend ist das Buch auch wegen der glaubhaften Figuren, mit denen man über die 500 Seiten auch langsam älter wird .... und immer schwebt die Frage im Hintergrund: War er es nicht doch? Gefährlich ist es mit dem Buch anzufangen, wenn man eigentlich gerade was anderes machen muss. Egal ob Steuererklärung oder Frühjahrsputz – es lässt sich ja alles verschieben. Mich hat "Echo einer Winternacht" von Val McDermid jedenfalls komplett reingezogen!