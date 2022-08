per Mail teilen

Endlose Hitzetage bringen in diesem Jahr eine rekordverdächtige Trockenheit. Die Wasserstände von Flüssen, Bächen und Teichen fallen, die Natur leidet. Und wenn es regnet, dann zu wenig - oder so heftig, dass der harte Boden die Wassermassen nicht aufnehmen kann. Was macht das mit der Natur, mit unseren Wäldern, mit den Ernten?