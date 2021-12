SWR1 Redakteurin Annika Richter: "Mit dem Kartenspiel "Sushi Go" wird der Tisch zum Sushirestaurant. Alle Spieler versuchen, ihre Sushiarten so zu kombinieren, dass ihr Menü am Ende die meisten Punkte bringt. Aber Vorsicht: Weil die Karten wie Sushiteller auf dem Band im Sushirestaurant von Spieler zu Spieler wandern, kann man nie sicher sein, ob die gewünschte Karte nochmal vorbei kommt. Da ist Taktik gefragt! "Sushi Go" macht mit vielen Spielern am meisten Spaß."