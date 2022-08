Der Waldbrandindex des Wetterdienstes zeigt den Großteil Deutschlands in Rot. Nahezu täglich gibt es kleinere Feuer. Ein Waldbrandfrühwarnsystem wäre hilfreich. In Frankreich sind ein Viertel aller Feuerwehrleute im Einsatz. Sorge bereiten erneut Feuer im Großraum Bordeaux. Was passiert bei einem Waldbrand und wie lange braucht die Natur, um sich davon zu erholen? SWR1-Naturversteher Peter Wohlleben erklärt, warum Nichtstun in diesem Fall das Beste ist.