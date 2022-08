per Mail teilen

Der Name "Böcking" hat in Siegen, Altkirch und Neuwied sein Zentrum und besteht aus zwei Teilen: "Böck" und "ink". Hierbei steht das "Böck" für jemanden, der einst an einer Buche wohnte, das "ink" ist ein altes Element und steht für Nachkomme oder Sohn von jemandem.

"Böcking" ist demnach der Sohn, oder Nachkomme, von dem, der einmal an einer Buche gesiedelt hat.