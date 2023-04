per Mail teilen

Welche Bodenreiniger sind preiswert, umweltfreundlich und hinterlassen keine Streifen? Stiftung Warentest hat 16 Reiniger getestet. Cecilia Meusel teilt die Ergebnisse mit SWR1.

Unterschiedliche Anwendungen für Putzmittel

SWR1: Was ist der Unterschied zwischen Schmierseife, einem Allzweckreiniger und Laminatpflege? Gibt es da überhaupt einen Unterschied?

Cecilia Musel: Ja, das sind schon unterschiedliche Produkte. Also Schmierseifen sind im Grunde einfach flüssige Seifen, die in verdünnter Form etwa auf Fliesen, Kacheln und anderen wischbaren Oberflächen eingesetzt werden. Allzweckreiniger sind auch für Böden aber auch andere Flächen einzusetzen. Sie werden verdünnt oder auch unverdünnt angewendet und sind besonders stark gegen Fett und Staub. Laminatreiniger sind tatsächlich speziell für Laminat, zum Teil Linoleum oder auch Korkböden konzipiert und enthalten außer reinigenden Wirkstoffen auch Inhaltsstoffe, die den Boden imprägnieren, also dann auch vor Feuchtigkeit besser schützen sollen.

Drei Reinigungsprodukte konnten überzeugen

SWR1: Wie haben Sie die Bodenreiniger getestet?

Musel: Wir haben erst einmal geprüft, wie gut die Produkte reinigen. Ob sie auch schnell trocknen und nach dem Trocknen vielleicht Wischspuren hinterlassen. Das haben wir zum Beispiel je nachdem, was ein Produkt ausgelobt hat, in einem Praxistest geprüft. Dafür haben wir den Boden nebelfeucht mit einem Wischwasser, in dem das jeweilige Produkt aufgelöst war, gewischt. Dann haben wir geguckt, ob es Wischspuren gibt nach dem Trocknen. Das hat sich zum Teil auch im Test gezeigt. Weitere Prüfpunkte waren zum Beispiel die Imprägnierleistung, die Materialschonung und auch wie stark die Mittel Gewässer und Umwelt belasten.

SWR1: Welcher Parkettreiniger ist zu empfehlen für die Holzpflege aber auch für die Umwelt? Oder schließt sich das aus?

Musel: Nein, da können wir jeweils ein Produkt von "dm Denkt mit" und "Rossmann Domol" empfehlen. Wir hatten aber auch ein gutes Produkt für Laminatböden. Das war ebenfalls ein Laminatreiniger von "Rossmann Domol". Diese drei Testsieger sind auch unter den günstigsten Produkten. Sie kosten so neun bis elf Cent pro fünf Liter Wischwasser. Und weil sie nach der Umwelt- und Gewässerbelastung fragten, auch in diesen Punkten belegen sie vordere Plätze. Die drei Testsieger kann man auch in Hinsicht auf Preis und Leistung empfehlen.

Das Gespräch führte SWR1 Moderator Frank Jenschar.

Weitere Informationen von der Stiftung Warentest

Weitere Verbrauchertests zum Thema Reinigungsmittel und Putzen finden Sie auf der Webseite der Stiftung Warentest.