Björn von ABBA wird 80 Jahre alt

per Mail teilen

Songs wie "Dancing Queen" würde es ohne ihn gar nicht geben – Björn Ulvaeus von ABBA wird am 25. April 80 Jahre alt.

Gemeinsam mit ABBA-Partner Benny Andersson zählt Björn Ulvaeus zu den wichtigsten Songschreibern der Popgeschichte. Aber von Ruhestand kann bei dem Mann überhaupt keine Rede sein, denn auch mit 80 Jahren ist Björn immer noch sehr fleißig und umtriebig.

Björn Ulvaeus ist offiziell immer noch Mitglied bei ABBA

In dieser Funktion ist er natürlich auch an der Weiterentwicklung der aktuellen Hologrammshows von ABBA in London beteiligt. Und für alle Fans: Da sollen auch noch neue Songs dazu kommen.

Darüber hinaus ist geplant, dass die ABBA-Show nach 2029 umzieht und noch weitere Standorte hinzukommen. Da ist auch von Städten wie Las Vegas oder auch Städten in Asien oder in Australien die Rede. Bei diesen Projekten arbeitet Björn natürlich mit.

Björn von ABBA engagiert sich gegen KI-Musik

Gleichzeitig kämpft er gegen die negativen Auswirkungen von künstlicher Intelligenz in der Musikindustrie. Er will zum Beispiel sicherstellen, dass Komponisten und Texter auch Geld kriegen, wenn KI anhand von existierender Musik trainiert wird. Das ist ihm eine Herzensangelegenheit.

Und genau dafür sitzt Björn auch auf dem richtigen (und wichtigen) Posten: Ulvaeus ist Präsident der "CISAC", das ist die internationale Vereinigung von Autorengesellschaften, zu der auch die GEMA gehört. Und da macht er schon seit Jahren Lobbyarbeit für Musikerinnen und Musiker.

Eine globale Stimme gegenüber politischen Entscheidungsträgern, um die Rechte der Autoren in allen Repertoires zu fördern und zu schützen

Die CISAC setzt sich also dafür ein, dass auch andere Musiker in Zukunft Geld für ihre Arbeit bekommen und "reich und berühmt" werden können – so wie er selbst auch.

Die Musik von ABBA ist zeitlos

ABBA sind ein kulturelles Phänomen. Die Songs werden immer wieder von neuen Generationen entdeckt. Die großen ABBA-Hits sind zeitlos, funktionieren über Kulturgrenzen hinaus. Und das alles ist eben auch der Verdienst von Björn Ulvaeus – der hat die Songs zusammen mit seinem musikalischen Partner Benny Andersson von ABBA geschrieben.

SWR1 Musikredakteur Dave Jörg hat Benny Andersson und Björn Ulvaeus von ABBA in Nürnberg zum Interview getroffen. SWR Dave Jörg

Wie feiert Björn Ulvaeus von ABBA seinen 80. Geburtstag?

Er selbst hat verraten, dass er diesen besonderen Geburtstag in Spanien feiert, mit seinen vier Kindern und neun Enkeln – und natürlich mit seiner Frau Christina, mit der seit 2024 verheiratet ist. Er freut sich auf ein schönes Fest, aber nicht auf eine wilde Party. Björn Ulvaeus trinkt zum Beispiel schon viele Jahre keinen Alkohol mehr.