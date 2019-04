Birkenpollen haben Hochsaison Warum Regen und Gewitter Allergiker belasten

Es ist nur eine Halbwahrheit, dass für Pollen-Allergiker mit dem Regen alles gut wird, erklärt SWR-Wissenschaftsredakteur Martin Thiel. Zunächst drückt Regen die schwebenden Pollen regelrecht nach unten. Die Belastung steigt damit an. Dann kommt es vor allem darauf an, wie viel Wasser vom Himmel herunterkommt.

Ein kräftiger Dauerregen kann die Luft von den Pollen reinwaschen. Ein leichter Regen bringt dagegen laut Thiel nicht viel, denn der trocknet viel zu schnell ab, so dass die Pollen direkt wieder weiterfliegen.

Ist der Regen mit einem Gewitter gepaart, wird es für Allergiker zusätzlich problematisch. "Allergologen sprechen vom Phänomen des Gewitterasthmas", erklärt Thiel. Und das passiert, wenn es im Frühjahr oder Sommer am Himmel kracht:

Vor einem Gewitter erhöht sich im Sommer die Gräserpollenkonzentration, das gilt auch für die derzeit aktiven Birkenpollen. "Es ist nur ein Teil der Wahrheit, dass ein Großteil dieser Pollen dann durch den Regen aus der Luft gespült wird", so Thiel.

Birkenpollen haben in Rheinland-Pfalz derzeit Hochsaison

Der Regen und die dadurch höhere Luftfeuchtigkeit bringen einen Teil der Pollen zum Platzen. Dadurch werden laut Thiel freie Allergene in die Luft befördert. "Das Problem dabei ist die Winzigkeit dieser freien Allergene." Gräserpollen seien groß genug, um von der Nase gefiltert zu werden. Die freien Allergene aus den Pollen seien hingegen so klein, dass sie ungefiltert direkt in die Lunge gelangen können. Sie können starkes Asthma und akute Atemnot auslösen.