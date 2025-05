Wegen schwerer Erkrankung: Billy Joel sagt Konzerte ab

per Mail teilen

Eigentlich sollte es für Billy Joel dieses Jahr auf große Tour gehen. Doch stattdessen wurden alle 17 Konzerte, die bis Juli geplant waren, abgesagt.

Billy Joel hat im vergangenen Jahr seine Fans mit neuer Musik glücklich gemacht. Mit "Turn The Lights Back On" veröffentlichte er seinen ersten neuen Song seit 17 Jahren. In diesem Jahr wollte er auf große Tour durch Nordamerika und England gehen. Doch jetzt gab es leider schlechte Nachrichten: Billy Joel sagt 17 Konzerte, die bis Juli geplant waren, ab.

Die Gründe für die Konzertabsagen von Billy Joel

Billy Joel leidet an einem sogenannten Altershirndruck (Normaldruckhydrozephalus, kurz NPH). Dabei drückt überschüssige Hirnflüssigkeit auf die Nerven. Billy kämpft daher mit Seh- und Hörproblemen und leidet unter Gleichgewichtsstörungen.

Anfang des Jahres gab es von ihm ein Live-Video auf Social Media zu sehen, bei dem diese Krankheit eine Rolle gespielt haben könnte. Bei einem Auftritt wirft er einen Mikrofonständer als Teil der Show hoch – stolpert dann und fällt hin. Jetzt erscheint diese Szene unter neuem Licht.

Aktueller Gesundheitszustand von Billy Joel

Der Sänger ist bereits operiert worden und befindet sich nun in Physiotherapie. Er blicke optimistisch in die Zukunft und "freut sich auf den Tag, an dem er wieder auf der Bühne stehen kann". Das hat seine Tochter Alexa Ray auf Instagram gemeldet und gibt eine Gesundheitsupdate.

"Mein Vater ist der stärkste und widerstandsfähigste Mann, den ich je gekannt habe. Und er ist fest entschlossen, sich mithilfe von Physiotherapie vollständig zu erholen, während er weiter an seiner Kraft arbeitet".

Auch die Ehefrau von Billy Joel meldet sich

Nach Tochter Alexa Ray Joel hat sich jetzt auch seine Ehefrau über den Instagram-Kanal von Billy Joel zu Wort gemeldet. Sie hat ein Familienfoto gepostet und sich bei Fans und Freunden für die große Unterstützung bedankt und auch beim medizinischen Personal, das sich offenbar gut um ihn kümmert.

Vielen Dank für die Liebe und Unterstützung. Wir sind so dankbar für die wunderbare Pflege und schnelle Diagnose, die wir erhalten haben. Bill wird von so vielen geliebt, und für uns ist er ein Vater und Ehemann, der im Mittelpunkt unserer Welt steht. Wir hoffen auf seine Genesung. Und wir freuen uns sehr darauf, euch alle in Zukunft wiederzusehen.

Schon 2024 trat Billy Joel live etwas kürzer

Im vergangenen Sommer beendete der 76-Jährige seine jahrzehntelange Residency in New York. Er hatte dort ein Dauerengagement im Madison Square Garden mit mehr als 100 Shows. Fast zwei Millionen Menschen kamen, um Billy Joel zu erleben.

