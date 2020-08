Todesfalle Regentonne: In Zeiten mit wenig Regen sollten Regentonnen grundsätzlich zugedeckt werden. Die Tonnen werden für Insekten häufig zur tödlichen Falle, weil sie an der steilen Wand nicht herausklettern können. Aber auch Mäuse, Gartenschläfer und Eichhörnchen ertrinken immer wieder auf der Suche nach Wasser in Regentonnen.

dpa Bildfunk Picture Alliance