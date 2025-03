Im Binger Wald liegt die rund 700 m lange Steckeschlääferklamm. Der Name spielt darauf an, dass der Wanderer seine Wanderstöcke (= Stecke) über den Boden schleifen (= schlääfe) lässt. Mehr als 65 handgeschnitzte Waldgeistgesichter von Fabelwesen, die in Bäume, Baumstümpfe und Wurzeln geschnitzt wurden, sind in der Klamm zu finden. Auch Einkehrmöglichkeiten müssen Ausflügler in Nicht-Corona-Zeiten nicht missen: In der Nähe der Klamm befinden sich das Forsthaus Jägerhaus und das Forsthaus Heiligkreuz.