Mai: Liebe bis in alle Ewigkeit! Ursula und Gottfried haben sich die Treue in guten und in schlechten Tagen, in Gesundheit und Krankheit, bis der Tod sie scheidet, geschworen. Das Ehepaar Schmelzer aus Bad Sobernheim bringt es gemeinsam auf 200 Jahre und feierte seinen 80. Hochzeitstag. Damit ist es laut Staatskanzlei RP das derzeit am längsten verheiratete Paar in Deutschland.