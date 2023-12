Juli 2023: In Herzform versammelt sich eine Schule von Grindwalen in der Nähe des Cheynes Beach östlich von Albany (Australien). Nach der Massenstrandung von Grindwalen an einem Strand in Westaustralien sind mehr als 50 Tiere verendet. In einem Rennen gegen die Zeit versuchten Einsatzkräfte, 46 noch lebende Meeressäuger zurück ins Meer zu transportieren. Warum die Tiere sich so sonderbar umeinander geschart hatten, blieb zunächst ein Rätsel.