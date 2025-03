4. März: And the Oscar goes to Gerd Nefzer! Der aus Schwäbisch Hall stammende Spezialeffektkünstler (rechts im Bild) konnte bei der 97. Oskar-Verleihung die begehrte Trophäe für seine Effekte im Sci-Fi-Epos "Dune: Part Two" zusammen mit seinen Kollegen Paul Lambert, Stephen James und Rhys Salcombe (v.l.n.r.) in Empfang nehmen. Für das Quartett ist es nach 2018 und 2022 bereits der dritte Oscar in der Kategorie "Beste visuelle Effekte".