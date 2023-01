Harte Vorwürfe gegen die eigene Familie in der neu erschienen Biografie "Spare" von Prinz Harry. Sein Bruder William habe Lügen verbreitet über Harrys Frau Meghan und auch seine Stiefmutter Camilla kam darin nicht gut weg.

Viele Aussagen, die bei der königlichen Familie vermutlich nicht gut angekommen sein dürften. In London hat unsere Korrespondentin Gabi Biesinger bei den Briten nachgefragt, was Sie Harrys Buch und Behauptungen halten.