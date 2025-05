Wir kommen in die Mainzer Altstadt! Für sieben Wochen wird aus einem leerstehenden Ladenlokal das PopUp Studio mit spannenden Einblicken in den Redaktionsalltag und tollen Events.

Mehr als 20 Redaktionen füllen das PopUp Studio in Mainz mit Leben. Und SWR1 ist natürlich auch dabei! Kommt vorbei und erlebt mit, wenn wir neue Folgen von SWR1 Leute und den Meilensteinen aufzeichnen. Oder genießt Livemusik von Künstlerinnen und Künstlern aus der Region. Außerdem könnt ihr mit Veit Berthold über eure Träume sprechen.

Das SWR PopUp Studio Ihr findet das SWR PopUp Studio in der Betzelsstraße 27, 55116 Mainz. Vom 2. bis zum 18. Juli könnt ihr dort vorbeikommen und Live-Nachrichten, Diskussionen, Workshops und mehr erleben. Die regulären Öffnungszeiten sind von Montag bis Samstag jeweils von 10 bis 17 Uhr. An einzelnen Tagen finden zusätzlich Abendveranstaltungen statt. An Sonn- und Feiertagen ist das SWR PopUp Studio geschlossen. Weitere Informationen findet ihr hier.

Für alle Fans der Meilensteine : Seid bei der Aufzeichnung dabei

Im Podcast "Meilensteine – Alben, die Geschichte machten" widmen wir uns jede Woche einem ganz besonderen Album der Musikgeschichte – von ABBA bis Frank Zappa. Dabei schaut das Team der SWR1 Musikredaktion hinter die Kulissen. Was war los in der Zeit, als dieser Meilenstein der Musikgeschichte veröffentlicht wurde – bei den Musikern und in der Welt. Was macht gerade dieses Album so besonders?

Im SWR PopUp Studio könnt ihr dabei sein, wenn unsere Meilensteine-Hosts aus der SWR1 Musikredaktion die spannenden und verrückten Geschichten hinter den größten Alben der Musikgeschichte diskutieren und eine neue Folge des Podcast aufzeichnen.

Meilensteine Podcast-Aufzeichnungen Datum Uhrzeit Hosts Album 11.06.2025 13 Uhr Frank König, Katharina Heinius, Benjamin Brendebach "Fleetwood Mac" - Fleetwood Mac 26.06.2025 9 Uhr Frank König, Katharina Heinius "New Gold Dream" - Simple Minds 01.07.2025 10 Uhr Frank König, Katharina Heinius, Stephan Fahrig "Back In Black" - AC/DC

Livemusik von Musikern aus der Region im PopUp Studio

Seit April 2020 bieten wir etablierten Künstlern und jungen Talenten aus Rheinland-Pfalz in unserem Radioprogramm eine Bühne. Jetzt kommen die Künstler zu uns ins PopUp Studio auf eine "echte" Bühne – es wird gemütlich, es wird klein und es wird laut – denn wir freuen uns auf gute Musik und interessante Gespräche.

Musik aus der Region – live Datum Uhrzeit Künstler/in 02.06.2025 18 Uhr The Flames 14.06.2025 17 Uhr Hanne Kah 26.06.2025 16 Uhr Daniel Stelter und Menna Mulugeta 11.07.2024 19 Uhr Chiiara

Live-Sendung mit SWR1 Moderator Veit Berthold

Vier Tage lang sendet SWR1 der Nachmittag mit Moderator Veit Berthold live aus dem PopUp Studio in Mainz. Vom 23. bis zum 26. Juni könnt ihr von 13 bis 16 Uhr vorbeikommen, Radio erleben – und von euren Träumen erzählen.

Denn das PopUp Studio verwandelt sich für wenige Tage zum SWR1 Laden der Träume. Das wird der Ort für euch und eure Träume! Teilt sie mit uns: Was ist euer ganz großer Lebenstraum? Was steht auf eurer persönlichen "Bucketlist" ganz oben? Vielleicht kann euch Rheinland-Pfalz dabei unterstützen, diesen Lebenstraum zu verwirklichen?!

SWR1 Laden der Träume

Ihr habt euren Traumjob schon gefunden? Dann zeigt ihn uns live im SWR1 Laden der Träume und inspiriert damit alle. Musikerinnen und Musiker haben bereits großer Erfolge gefeiert, weil sie von Songzeilen oder Hits geträumt haben ... Die besten Geschichten werden wir euch in dieser Woche präsentieren.

Und: JEDER von uns träumt JEDE Nacht. Nur was wollen uns diese Träume sagen? Traumforscher Prof. Michael Schredl kommt einen ganzen Nachmittag live in unseren SWR1 Laden der Träume und erklärt es uns.

SWR1 Leute mit Reisejournalist Helge Timmerberg

Seid bei der Aufzeichnung für SWR1 Leute dabei! Moderatorin Katja Heijnen hat Helge Timmerberg zu Gast – er ist der Rockstar unter den Reisejournalisten. Sein Motto: "Reisen ist Bungee-Jumping für die Seele." Schon mit 17 Jahren trampte er nach Indien und beschloss in einem indischen Ashram, Journalist zu werden. Er schrieb für "Playboy", "Bunte" und "Zeit" und hat die ganze Welt bereist, Waffenschieber, Flamencotänzerinnen, Goldgräber und Gurus getroffen und zahlreiche Bestseller veröffentlicht.

Wir sprechen über seine verrücktesten Reiseerlebnisse und über den Roadtrip mit Hindernissen, den er im alten Benz seines Vaters nach Marokko machte und auf dem er sich selbst neu kennenlernte.