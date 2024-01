per Mail teilen

Beim Wandern möchte man sich auf seine Ausrüstung verlassen können. Neben gutem Schuhwerk können auch Wanderstöcke nützlich sein. Stiftung Warentest hat fünf faltbare und sieben Teleskop-Wanderstöcke getestet.

Wir haben mit Claudia Till von Stiftung Warentest darüber gesprochen, was die Wanderstöcke in dem Test aushalten mussten und welche die Testsieger sind. Mit den richtigen Stöcken steht der Wanderung im Westerwald, Hunsrück, in der Eifel oder im Pfälzerwald nichts im Weg.

SWR1: Fangen wir mal mit den Teleskop-Wanderstöcken an. Was mussten die in Ihrem Test alles aushalten?

Claudia Till: Mit allen Wanderstöcken im Test haben wir einen Praxistest im Gebirge gemacht, bei dem wir die Komforteigenschaften der Wanderstöcke geprüft haben. Zum Beispiel, wie sind die Griffe? Schwingen die Stöcke stark mit oder nicht? Wie ist das Gewicht und das Packmaß? Und wir haben einen Handhabungstest durchgeführt. Wichtig waren auch die Sicherheits- und Haltbarkeitsprüfungen im Labor.

SWR1: Gibt es klare Testsieger und Verlierer?

Till: Auf dem ersten Platz ist ein relativ teurer Teleskopstock von Leki. Es gibt aber auch einen günstigen, guten von Decathlon und einen mittelpreisigen von Komperdell. Schlusslicht des Tests bei den Teleskopstöcken ist ein mangelhafter Stock von Nordmut, der hatte Schadstoffe im Griff.

SWR1: Sind denn generell die klappbaren Wanderstöcke genauso sicher und handlich wie die Teleskop-Wanderstöcke?

Till: Die Faltstöcke haben in der Sicherheit und Haltbarkeit gut oder sogar sehr gut abgeschnitten. Wir haben sie im Labor auch wirklich stark belastet und da gab es bei keinem Modell Probleme. Man braucht also keine Sorge zu haben, wenn man sich im Gebirge wirklich auf die Modelle drauf stützt.

SWR1: Was ist Ihr Fazit? Welcher Wanderstock hat Sie richtig überzeugt?

Till: Tatsächlich ist der Marktführer Leki sowohl bei den Faltstöcken als auch bei den Teleskopstöcken ganz vorn. Wer also ein bisschen mehr Geld ausgeben will, ist mit dem gut beraten. Ansonsten gibt es auch günstigere Modelle, eben zum Beispiel von Decathlon. Interessant ist noch das Packmaß, man hat die Stöcke ja nicht nur beim Wandern dabei, sondern trägt sie auch gegebenenfalls im oder am Rucksack. Und da sind die Faltstöcke doch wirklich deutlich kleiner und einfacher mitzunehmen.

Die vollständigen Testergebnisse zu Wanderstöcken finden Sie auf der Webseite der Stiftung Warentest (kostenpflichtiges Angebot).

Das Gespräch führte SWR1 Moderatorin Steffi Stronczyk.