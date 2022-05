Es kommt darauf an, was das Kind braucht

Die Adoption eines Kindes kann für alle Beteiligten ein langwieriger und schwieriger Prozess sein, bei dem es immer viele Unklarheiten gibt. Wir haben mit Iris Egger-Otholt gesprochen. Sie leitet die Gemeinsame zentrale Adoptionsstelle Rheinland-Pfalz und Hessen und versucht einige dieser Unklarheiten zu beseitigen.

SWR1: Welche Voraussetzungen müssen für eine Adoption erfüllt sein?

Iris Egger-Otholt: Es gibt eine Reihe von Voraussetzungen, die wichtigste Voraussetzung ist das sogenannte Mindestalter. Das heißt also jemand, der ein Kind adoptieren möchte, muss mindestens 25 Jahre alt sein. Bei einem Ehepaar muss einer der Partner das 25. Lebensjahr vollendet haben.

SWR1: Oft heißt es, wer über 40 ist kann nicht mehr adoptieren. Stimmt das? Gibt es ein maximales Alter?

Egger-Otholt: Nein, das stimmt nicht. Der Gesetzgeber schreibt keine Grenze vor. Aber wir sagen, dass der Altersabstand zwischen dem Kind und seinen Adoptiveltern möglichst einem natürlichen Altersabstand entsprechend sollte. Das bedeutet, dass ein Paar das 50 und 47 Jahre alt ist vielleicht nicht unbedingt ein neugeborenes Kind vermittelt bekommen würde, sondern ein etwas älteres Kind. Was wir möchten ist, dass eine Eltern-Kind-Bindung entstehen kann zwischen dem adoptierten Kind und seinen Eltern und eben kein Großeltern-Enkel-Verhältnis.

SWR1: Können Singles auch Kinder adoptieren?

Egger-Otholt: Auch Singles können natürlich Kinder adoptieren. Wir wünschen uns natürlich für jedes Kind eine glückliche Familie. Und Familien können ganz vielfältig sein. Das können Frauen- oder Männer-Paare sein, es können Einzelpersonen sein. Was man sich aber vor Augen führen muss ist, dass wir in der Adoptionsvermittlung die Aufgabe haben, für jedes Kind die besten Eltern auszusuchen. Das können Einzelpersonen sein, das können aber eben auch Paare sein. Wir wissen auch, dass in Deutschland auf jedes zur Adoption freigegebene Kind sieben bis acht Bewerberpaare oder Einzelpersonen kommen. Das heißt wir haben einen Fundus von verschiedenen Möglichkeiten, Eltern für die Kinder auszuwählen. Da kommt es einfach darauf an: Was braucht es Kind und wer kann diese Ansprüche am besten erfüllen?

SWR1: In Deutschlandgibt es verschiedene Formen der Adoption. Wo liegen die Unterschiede?

Egger-Otholt: Es gibt zum einen die Fremdadoptionen. Da gibt es zwischen dem Kind und seinen künftigen Eltern noch keine Verbindung. Dann gibt es die Verwandtenadoption, wenn zum Beispiel die Eltern eines Kindes versterben oder verunglücken und es in der Familie zum Beispiel eine Tante gibt, die schon immer eine gute Beziehung zu dem Kind hat. Die würde das Kind dann adoptieren und wäre dann die neue Mutter des Kindes. Und wir haben eine große Zahl von Stiefkindadoptionen. Das heißt also: Die Ehe der leiblichen Eltern ist gescheitert und die Mutter, der Vater, geht eine neue Verbindung ein. Und da der Kontakt dann häufig zu dem einen Herkunftselternteil abgerissen ist, adoptiert der neue Vater oder die neue Mutter nach einer gewissen Zeit dieses Kind. Das macht in Deutschland in etwa die Hälfte aller Adoptions-Fälle aus.

SWR1: An wen können sich Paare oder Einzelpersonen mit Adoptionsabsichten wenden?

Egger-Otholt: Der erste Weg ist immer ihr Jugendamt. In jedem Jugendamt gibt es eine Adoptionsvermittlungsstelle. Dort sind sie gut aufgehoben und dort wird man ihnen auch alle Informationen geben. Wir sind die gemeinsame zentrale Adoptionsstelle beim Landesjugendamt. Das heißt, wir haben so einen übergeordneten Auftrag. Neben der Auslandsvermittlung, die wir zusätzlich übernehmen, sind wir vor allen Dingen für die Fortbildung und für die Unterstützung der Fachkräfte in Rheinland-Pfalz und Hessen zuständig.

SWR1: Wie läuft eine Adoption ab?

Egger-Otholt: Zunächst gibt es ein Informationsgespräch. Da werden alle Fragen beantwortet. Danach gehen die Paare oder Einzelpersonen nach Hause und überlegen, ob das wirklich ein guter Weg für sie ist, oder ob sie vielleicht lieber ein Kind im Wege der Pflege aufnehmen möchten. Wenn sie sich für eine Adoption entschieden haben, dann tritt man in den Prozess ein. Und das ist tatsächlich ein Prozess. Man führt viele Gespräche und muss auch auf seine Eignung überprüft werden. Das ist vielleicht zunächst ein befremdlicher Gedanke, aber es gibt ja keine Möglichkeit, ein Kind zurückzugeben. Das heißt jedes Kind wird "für immer" vermittelt, als ob dieses Kind in diese Familie hineingeboren würde.

Insofern darf man sich nicht irren, sondern es muss passen. Dafür sind ganz viele Schritte erforderlich: Es müssen Unterlagen gesammelt werden und Sie müssen an Seminaren und Informationsveranstaltungen teilnehmen, um sicherzustellen, dass wenn ein Kind vermittelt wird, dass das dann auch wirklich die richtigen Eltern für dieses Kind sind.

SWR1: Wie lange dauert ein solcher Prozess?

Egger-Otholt: Es hängt einfach davon ab. Sie müssen sich vorstellen: Heute wird eine junge Frau schwanger, die im Laufe ihrer Schwangerschaft feststellt, dass sie dieses Kind nicht behalten kann. Die gibt dann ihr Kind zur Adoption frei. Ob dieses Kind jetzt auf die Welt kommt, morgen, übermorgen oder überübermorgen, das wissen wir nicht. Und insofern ist das immer auch eine Frage. Und es lässt sich schwer planen, wie viele Kinder in einem bestimmten Bezirk in einer Kommune zur Welt kommen, die dann tatsächlich neue Eltern suchen. Das kann sehr schnell gehen. Und es kann aber auch sein, dass Paare oder Einzelpersonen jahrelang warten.

SWR1: Irgendwann stellt sich die Frage: Wie sage ich es dem Kind, dass es adoptiert wurde?

Egger-Otholt: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben ja seit 1. April 2021 ein neues Adoptionsgesetz, dass die Verpflichtung das Kind aufzuklären an vorderer Stelle aufgreift. Das Kind hat einen grundgesetzlichen Anspruch darauf, zu erfahren, wo es herkommt. Deswegen ermuntern wir alle unsere Bewerberinnen und Bewerber, so früh wie möglich mit dem Kind altersentsprechend zu sprechen. Es geht darum, kein Geheimnis in der Familie entstehen zu lassen, dass das Kind dann irgendwann durch eine unbedachte Äußerung erfährt, dass es adoptiert wurde. Es ist auch für die Kinder extrem wichtig, dass sie wissen, sie sind ein Kind mit zwei Familien, und dass sie in ihrer Identitätsfindung unterstützt werden durch die Adoptiveltern.

Das Gespräch führte Frank Jenschar.