Beben in der katholischen Kirche

Kardinal Reinhard Marx hat dem Papst seinen Rücktritt angeboten. Marx ist einer der bekanntesten deutschen Geistlichen - und einer der bedeutendsten weltweit. Er ist Mitglied im Kardinalsrat der katholischen Kirche, dem nur acht Kardinäle überhaupt angehören, Erzbischof von München und Freising, früherer Vorsitzender der deutschen Bischofskonferenz und früherer Bischof von Trier. Und dieser Mann stellt nun sein Amt zur Verfügung, weil er Mitverantwortung tragen will für die Katastrophe des sexuellen Missbrauchs in der Kirche, und weil er seine Kirche an einem "toten Punkt" sieht. Der Schritt von Marx - er ist deshalb für Kirchenfachleute ein mindestens mittleres Beben.