Meiste Krankentage in sozialen Berufen

In Rheinland-Pfalz sind Erzieherinnen und Erzieher doppelt so oft krankgeschrieben wie andere Angestellte. Dunja Kleist von der Barmer Versicherung erzählt, was die Pandemie damit zu tun hat und in welchem Beruf die Krankenzeiten am geringsten sind.

Kita Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind häufiger krank als andere Beschäftigte in Rheinland-Pfalz, oftmals aufgrund von psychischen Problemen. Ebenso sind Atemwegserkrankungen sehr häufig.

Die Corona Pandemie hat Belastungen nochmal gesteigert, wie sich die Dauerbelastung auswirkt, bleibt abzuwarten.

Auch Pflegekräfte sind oft krank.

Die Wissenschaft hat die niedrigsten Krankenstände – nicht mal halb so hoch, wie der Durchschnitt.

Die Barmer fordert, dass Arbeitgeber die Gesundheit der Angestellten mehr in den Fokus rücken. Zum Beispiel durch Workshops zum Thema Stress.