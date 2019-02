Aufgewachsen in ärmlichen Verhältnissen in Brooklyn und oft als "hässliches Entlein" verspottet, geht Barbra Joan Streisand einen harten Weg bis zur Weltkarriere. Sie wird zum Multitalent in Film, Musik und Fernsehen. Für ihr erstes Album "The Barbra Streisand Album" erhält sie 1963 einen Grammy. Für ihre Rolle in "Funny Girl" und ihren Song "Evergreen" zum Film "A Star Is Born" wird sie zwei Mal mit dem Oskar ausgezeichnet.