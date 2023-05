Die Eagles, Die Doobie Brothers, Crosby, Stills & Nash die Zeit der großen Country-Rock-Stars liegen schon eine Weile zurück. Aber es gibt vielleicht eine Band, die man als Nachfolger im Hier und Jetzt 2023 sehen kann, die Band High South!

Die Band "High South" kommt aus der tiefsten Heimat des Country-Rock: Nashville Tennessee. Nachdem die Band 2013 ihr erstes Album "Now" veröffentlicht hat, kommt mit "Feel This Good" inzwischen schon das fünfte Album des Trios raus. Mit ihrem Debütalbum hat die Band es bei unseren Nachbarn in Österreich sogar schon bis in die Top 10 der Albumcharts geschafft. Das liegt vor allem auch daran, dass die drei Jungs von einem Österreicher entdeckt worden sind. Ihren Durchbruch und ihre ersten Produktionen hatte die Band hier bei uns in Europa. Unter anderem im Londoner Studio von Dire Straits Legende Mark Knopfler.

"Feel This Good" von High South ist wunderbar harmonisch

Das neue Album des Trios "High South" rund um Sänger Jamey Garner klingt mit dem mehrstimmigen Gesang, der damals schon von den Eagles perfektioniert worden ist, wunderbar harmonisch. Für die drei Jungs aus Tennessee sind die Eagles eines der größten Vorbilder. Sogar eine Mundharmonika ist bei "High South" mit dabei, gespielt von Frontmann Jamey Garner.

Zu dem Instrument hat Sänger Jamey eine ganz besondere Beziehung. Viele haben ja so einen Moment in der Kindheit, der einen irgendwie bis heute prägt und bei Jamey Garner war das der Moment, als er als Kind eine Mundharmonika gefunden hat.

Die hat er dann aufgehoben, erstmal sauber gemacht und dann angefangen zu spielen – von da an konnte er nicht mehr aufhören mit der Musik. Das hat ihn nicht mehr losgelassen.

Insgesamt liefern uns "High South" mit ihrem neuen Album "Feel This Good" genau das was draufsteht. Gute Laune, Gitarrenlicks die nach kalifornischer Sonne klingen, nach einem kalten Bier, an dem das Kondenswasser an der Seite runterperlt und treibenden Drums, die uns anschreien: Lasst uns endlich in den Sommer starten! Das hören wir schon im Opener des Albums "Take A Toke".

Es geht darum in einer guten Stimmung zu sein, gute Vibes zu spüren. Die guten Vibes, die man hat, wenn man mit Leuten abhängt, die auf der gleichen Wellenlänge sind. Für uns als Musiker ist das auch, wenn wir vor einem tollen Publikum spielen.

Und diese guten Vibes, die spürt man auch auf dem Rest von "Feel This Good", mal mit mehr Tempo und mehr Gitarrensoli und mal auch entspannter mit der countrytypischen Mundharmonika oder sogar auch der Maultrommel. "Feel This Good" ist auf jeden Fall ein Album, das einen gut durch diesen Sommer begleiten kann – egal, ob auf dem Weg in den Urlaub oder auch auf einer entspannten Grillparty im heimischen Garten.

HIGH SOUTH RECORDS / Soulshine Feel This Good Label: HIGH SOUTH RECORDS / Soulshine Titelliste: Take a Toke Hippie Highway Bringing Back the Sunshine What's the Matter Fishing in the Dark A Little Piece of Sky Down Feeling That Feeling Freedom Ride Together Carry You With Me Feel This Good Start Dreaming

High South zu Gast im SWR1 RP Studio

Wir durften die Band High South höchstpersönlich im SWR1 RP Studio begrüßen! Das Interview in voller Länge und Originalfassung gibt's hier zum Nachhören.

Das Interview führte SWR1 Moderator Dave Jörg.