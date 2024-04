Bei der Bahn gibt es aktuell einen Flash-Sale, bei dem die Sparpreise nochmals um 20% reduziert sind. Die Rabatt-Aktion läuft vom 2. bis 4. April 2024 für den Reisezeitraum vom 2. April bis maximal 1. Oktober 2024.

Flash-Sale bei der Deutschen Bahn

Es gibt zwei Fälle, in denen sich die Aktion auf jeden Fall lohnt: Erstens, wenn ich bereits weiß, dass ich an einem bestimmten Tag eine Bahnreise plane – beispielsweise möchte ich von Kaiserslautern am 25. Mai zu einem Fußballspiel nach Berlin.

Oder aber zweitens: Ich bin zeitlich flexibel und möchte günstig irgendwo hinreisen. Da kann man für unter 30 Euro teilweise quer durch Deutschland hin und zurück kommen, man muss nur ein bisschen suchen.

Billiger werden die Tickets ziemlich sicher nicht mehr!

Es lohnt sich daher auf jeden Fall, denn die Sparpreise steigen in aller Regel, je näher das Reisedatum rückt. Das hat der Verkehrsclub Deutschland vor einigen Jahren untersucht. Heißt im Umkehrschluss: Billiger werden die Tickets ziemlich sicher nicht mehr. Und wenn ich dann 20 Prozent abgreifen kann, ist das ein guter Deal. Zumal die Aktion auch zusätzlich zum Bahncard-Rabatt gilt. Für Bahncard-Kunden gibt es also Tickets ab knapp 11 Euro. Und da man Bahn selten "One Way" fährt, spart man gleich zweimal.

Was Sie bei der Buchung beachten müssen

Beachten sollte man, dass das Angebot nur für Sparpreise und Supersparpreise gilt. Das heißt: feste Zugbindung und Stornieren ist gar nicht oder nur bedingt möglich. Außerdem kann ich nur Verbindungen buchen, die höchstens 180 Tage in der Zukunft liegen. Die Tickets sind online auf bahn.de und in der App "DB Navigator" erhältlich.