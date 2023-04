per Mail teilen

Wer in den 90ern groß geworden ist, kam an dieser Boyband nicht vorbei. Die Backstreet Boys gründeten sich vor 30 Jahren und ihr Weg war gepflastert mit vielen Welthits – und reihenweise ohnmächtigen Teenies. Gerade beim weiblichen Publikum lösten die fünf eine wahre Boyband-Hysterie aus – und das bis heute. Losgeschickt haben wir SWR Reporter Christian Giese-Kessler, der mit den Backstreet Boys so etwas wie eine lebenslange Hassliebe verbindet. Wieso? Das erzählt er hier.