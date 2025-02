Sind wir zu dumm für die Demokratie? Diese Frage beleuchtet der Autor Mark Schieritz in seinem gleichnamigen Buch. Wir haben mit dem Autor gesprochen.

Sind wir zum dumm für die Demokratie | Zwei Wochen vor der Wahl

In gut zwei Wochen ist Bundestagswahl und da fragt der Buchautor und Journalist Mark Schieritz: Zu dumm für die Demokratie? Kann der Wille des Volkes gefährlich werden? Wie können wir unsere Demokratie schützen, wenn sich ein Teil der Bevölkerung von ihr abwendet? Wir haben mit Mark Schieritz gesprochen.

SWR1: Sind wir zu dumm für die Demokratie?

Mark Schieritz: Es könnte sein, dass wir möglicherweise mehr darüber nachdenken müssen, was wir tun, wenn wir wählen. Wenn ich dies so diplomatisch formulieren darf. Ich habe mir Gedanken über die Frage gemacht, weil ich mich darüber gewundert habe, dass man die Schuld für die Misere, in der wir ja sind, eigentlich immer bei den Politikern sucht. Auch zurecht, denn die machen auch viele Fehler. Aber dass man den eigentlichen Souverän der Demokratie, nämlich den Wähler, immer sozusagen außen vor lässt.

SWR1: In Ihrem Buch geht es ja um den demokratischen Basis-Satz, Wähler haben immer Recht - alle Macht geht vom Volk aus. Jetzt schreiben Sie, es wäre manchmal wichtig, die Demokratie einzuschränken, um sie zu retten. Wie meinen Sie das?

Scheiritz: Das Grundgesetz sagt: alle Staatsgewalt geht vom Volk aus. Es sieht zugleich aber eine ganze Reihe von Vorgaben vor, die den Volkswillen einschränken.

Es gibt den Verfassungskern, den Schutz der Menschenwürde und ähnliche Grundrechte. Die kann man nicht abwählen, auch wenn 90% dagegen sind, bleiben sie trotzdem in Kraft. Zum Beispiel: Es gibt die Teilung der Staatsgewalten, also die Regierung, das Parlament und die Gerichte. Das sind alles Elemente, die den freien und ungezähmten Willen des Volkes einschränken.

Die Debatte, wie weit der Volkswille eigentlich gehen darf, die gibt es seit es die Demokratie gibt, also seit dem alten Griechenland. Und das versuche ich in diesem Buch herauszuarbeiten.

Sind wir in Deutschland zu dumm für Demokratie?

SWR1: Was heißt das konkret für die Situation in Deutschland? Also wenn eine Mehrheit die Union und die AFD wählt, zum Beispiel.

Schieritz: Das wäre noch nicht per se antidemokratisch. Wenn man dann davon ausgehen würde, dass die AfD sich dann dran machen würde, Richter zu entlassen, gegen andere Grundrechte zu verstoßen, dass zum Beispiel der Minderheitenschutz außer Kraft gesetzt wird, dann würde man sagen, das ist ungesetzlich. Das sieht man ja in einigen Ländern, in denen sowas ähnliches schon passiert ist. In Ungarn zum Beispiel, jetzt vielleicht in den USA.

Das sind ja alles Elemente, die dafür sorgen sollen, dass es eben keine Willkür-Herrschaft und keine absolute Herrschaft gibt. Auch eine Partei, die demokratisch an die Macht gekommen ist, muss ja nicht per se trotzdem auch demokratisch regieren.

Zum dumm für Demokratie | Das Buch

Buchcover von "Zu dumm für die Demokratie?" von Mark Schieritz Droemer Knaur Zu dumm für die Demokratie? Wie wir die liberale Ordnung schützen, wenn der Wille des Volkes gefährlich wird Genre: Sachbuch Verlag: Droemer Knaur ISBN: 3426564637

Ich appelliere in meinem Buch an die Wähler, genauer darüber nachzudenken, was man eigentlich tut, wenn man wählt.

SWR1: Sie schreiben in Ihrem Buch, dass oft nicht die besseren Argumente sondern Charisma zählen, wenn Wähler ihre Wahl überlegen. Ist das eine Schwachstelle der Demokratie?

Schieiritz: Ja, ich glaube es ist eine Schwachstelle, die kann man natürlich nicht gut lösen. Die die Idee der Demokratie ist ja, dass das Volk entscheidet und zunächst mal gibt es da auch keine inhaltlichen Vorgaben.

Es ist eben nicht per se antidemokratisch zu sagen, ich will keinen Klimaschutz mehr. Ich würde das auch für falsch halten, aber die Menschen können sich so entscheiden. Gefährlich oder problematisch wird es eben dann, wenn diese Entscheidung zur Folge hat, dass demokratische Rechte abgeschafft werden.

Ich appelliere in meinem Buch an die Wähler, genauer darüber nachzudenken, was man eigentlich tut, wenn man wählt. Man denkt bei der Wahl, ich bin nur eine Stimme von 60 oder 80 Millionen, […] auf meine Stimme kommt es ja nicht an. Eben doch! Es kommt wirklich darauf an!

Beispiel USA: Der Abstand zwischen Donald Trump und Kamala Harris war ja nicht groß. Es waren wirklich nicht viele Leute. Die haben aber dann den Ausschlag dafür gegeben, dass Donald Trump gewonnen hat. Und was man jetzt sieht, ist, dass eine Art von Abwicklung von demokratischen Grundrechten zu beobachten ist. Da hat der Wähler eine wirklich sehr, sehr große Macht.

Mit dieser Macht geht eine Verantwortung einher, diese Verantwortung auch wahrzunehmen. Dass man zum Beispiel versucht, sich zu informieren und auch objektiv zu informieren und nicht immer auf den nächsten Internet-Hype hereinfällt, daran möchte ich apellieren!

Das Gespräch führten Steffi Stronczyk und Michael Lueg.