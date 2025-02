Aktuell gibt es in Teilen von Rheinland-Pfalz sehr hohe Feinstaubwerte. Schuld ist eine austauscharme Wetterlage, erklärt SWR1 Wetterexperte Andreas Machalica.

Hohe Feinstaubwerte in den Ballungsräumen in Rheinland-Pfalz

Vor allem in den Ballungsgebieten, der Region Ludwigshafen und dem Rhein-Main-Gebiet, aber auch in Worms, Trier oder Koblenz ist die Luftqualität derzeit relativ schlecht. In der Luftqualitäts-App des Bundesumweltamtes sieht man an vielen Stellen rote und dunkelrote Punkte.

Wir haben mit unserem SWR1 Wetterexperten Andreas Machalica über die Ursachen gesprochen.

Austauscharme Wetterlage schuld an hohen Feinstaubwerten

SWR1: Warum haben wir derzeit eine derart hohe Feinstaubkonzentration?

Andreas Machalica: Schuld sind vor allem die Feinstaubbelastung durch den Straßenverkehr, dass in dieser Jahreszeit viel geheizt wird und eben die spezielle Wetterlage.

Der ganze Feinstaub kann sich nicht so gut verteilen, weil es wenig Wind gibt. Wir haben in der Höhe in den letzten Tagen relativ milde Luft und am Boden relativ kalte Luft gehabt. Das ist eine sogenannte austauscharme Wetterlage. Wenn das über mehrere Tage andauert, dann steigt die Feinstaubkonzentration deutlich an.

Wie ist die Luftqualität bei mir vor der Haustür? Austauscharme Wetterlage schuld an hohen Feinstaubwerten Quelle: Umweltbundesamt | Quelle SWR1 Auf den Seiten des Umweltbundesamtes könnt ihr den Luftqualitätsindex für euren Wohnort genau abfragen.

SWR1: Wie gefährlich ist die höhere Feinstaubbelastung? Ich war jetzt gestern joggen und ich schiebe das schwere Atmen jetzt mal darauf …

Machalica: Das ist durchaus möglich. Es ist sicherlich sinnvoller, auf Ausdauersport bei sehr hoher Feinstaubbelastung zu verzichten. Diese ganzen mikroskopisch kleinen Teilchen gehen natürlich in die Lunge und auf Dauer ist das sicherlich nicht gut.

Feinstaub ist nicht gesund, im Gegenteil, er kann sogar krank machen. Das ist vor allem für Kinder oder auch für ältere Menschen und generell für Personen mit Atemwegserkrankungen gefährlich. Die sind, wenn sie längere Zeit höherer Feinstaubbelastung ausgesetzt sind, wirklich gefährdet.

Auch ländliche Gebiete von hohen Feinstaubwerten betroffen

SWR1: In welchen Regionen ist die Luft denn besser? Auf dem Land wahrscheinlich, oder?

Machalica: Auf dem Land ist sie mittlerweile wieder besser geworden. […] Wir haben Anfang der Woche auch in den ländlichen Gebieten teilweise ziemlich hohe Feinstaubwerte gehabt, also zum Beispiel auch in der Eifel, im Hunsrück und im Westerwald. Da ist die Luftqualität mittlerweile etwas besser geworden.

In den städtischen Gebieten, im Rhein-Main-Gebiet und entlang des Rheins in Richtung Vorderpfalz ist sie allerdings heute Morgen immer noch ziemlich schlecht.

Feinstaub und Smog

SWR1: Wie lange geht das jetzt noch so?

Machalica: Ich gehe davon aus, dass die Luftqualität sich jetzt langsam verbessert, weil eben zum einen vor allem im südlichen Rheinland-Pfalz Regen fällt und dann, weil die Luft aus Norden allmählich auch hochreichend kälter wird.

Dann kann sich die Luft wieder besser austauschen und damit dürften dann auch die Feinstaubkonzentrationen in den städtischen Gebieten allmählich zurückgehen.