Ausländer auf Probe

Deutschland 1983: Sind die Menschen wirklich so fremdenfeindlich, wie es häufig von Migranten empfunden wird? Ein Deutscher macht die Probe aufs Exempel und lebt einige Wochen als türkischer Gastarbeiter in Frankfurt. Eine Expedition in ein fremdes, böses Land, sagt der Journalist im Interview.

Dieses Fundstück ist ein Ausschnitt aus der Sendung "Landesspiegel" und lief am 25.04.1983 im SWF Fernsehen. Thema war das 9. Open-Ohr-Festival in Mainz, das unter dem Motto "Der-Die-Das-Fremde" stand.