Session 3 - Januar 2022

Vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise ist Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in die USA geflogen, um dort US-Präsident Joe Biden zu treffen. Gleichzeitig ist Außenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) unterwegs in die Ukraine. Wir fragen was die diplomatischen Reisen bewirken können, welche Erwartungen es gibt und blicken dabei auch auf die amerikanischer Seite. Außerdem wollen wir wissen wie die Reisen im politischen Berlin bewertet werden und wie die derzeitige Lage in der Konfliktregion der Ukraine ist. mehr...