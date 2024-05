per Mail teilen

Noch unsicher, was Sie an Pfingsten unternehmen? Wie wäre es mit einem Ausflug nach Deidesheim zur historischen Geißbockversteigerung? Oder Sie besuchen eins der vielen schönen Weinfeste im Land!

Neben schönen Wanderungen oder Radtouren gibt es über Pfingsten und die Pfingstferien in Rheinland-Pfalz viel zu erleben. Wir haben ein paar Tipps für Sie zusammengestellt.

KulturSINN Rhein-Selz: Doppelkonzert an Pfingsten

Wer es zu Pfingsten besinnlich mag, besucht eins der Pfingstkonzerte in Nierstein und Oppenheim. Das Orgelkonzert "Himmelswesen – Himmelslicht" findet jeweils abends statt und wird vom renommierten schwedischen Organisten Hans-Ola Ericsson aufgeführt. Anschließend gibt es einen Sektempfang.

Orgelklänge an Pfingsten: In der Katharinenkirche in Oppenheim und der Niersteiner Martinskirche werden besondere Konzerte geboten. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / imageBROKER | F. Gierth

Sonntag, 19. Mai um 18 Uhr in der Niersteiner Martinskirche

Montag, 20. Mai um 18 Uhr in der Katharinenkirche Oppenheim

Historische Geißbockversteigerung in Deidesheim

Am Dienstag nach Pfingsten geht es in Deidesheim um den Bock: traditionell wird ein Geißbock von Lambrecht nach Deidesheim gebracht und dort versteigert. Im vergangenen Jahr erzielte ein Bock namens Emil stolze 5.500 Euro. Das Geld kommt der Stadt Deidesheim zu Gute.

Hintergrund des Stadtfestes sind Weiderechte in Deidesheim, für die der Nachbarort Lambrecht mit einem Geißbock gezahlt hatte. Traditionell bringt das Brautpaar aus Lambrecht, das zuletzt geheiratet hat, das Tier nach Deidesheim und übergiebt ihn bei einer historischen Zeremonie an den Stadtrat. Der Höchstbietende muss dann in bar zahlen und kann mit dem Bock nach Hause gehen.

21. Mai ab 10 Uhr, am Rathaus am Marktplatz

Mittelaltermärkte an Pfingsten

Mittelalterfans kommen an Pfingsten auf ihre Kosten. In Oberwesel findet das 20. Mittelalterliche Spectaculum statt und auf der Burgruine Nürburg gibt es einen Zaubermarkt. Neben mittelalterlicher Livemusik, können sich große und kleine Besucher auch auf spannende Begegnungen mit Gauklern und Rittern freuen. Für entsprechenden Gaumenschmaus ist auch gesorgt.

20. Mittelalterliches Spectaculum

18. bis 20. Mai, Einlass ist jeweils ab 11 Uhr, in Oberwesel

Zaubermarkt Pfingsten

18. bis 20. Mai, jeweils ab 11 Uhr, auf der Burgruine Nürburg

Großer Fahrtag unter und über Tage in Solms

Bei unseren hessischen Nachbarn in Solms findet am Pfingstmontag traditionell der große Fahrtag in der Grube Fortuna statt. Mit der Grubenbahn geht es unter Tage und mit der Dampflok im Feld- und Grubenbahnmuseum über Tage.

Zwar nicht in Rheinland-Pfalz, aber nah genug für einen Pfingstausflug: die Grupe Fortuna in Solms bietet einen großen Fahrtag unter und über Tage an. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / | -

Verpflegung gibt es in der Grubengaststätte "Zum Zechenheim". Neben dem großen Fahrtag, werden an Pfingsten auch durchgehend von Freitag bis Montag Grubentouren unter Tage für die ganze Familie angeboten.

Montag, 20. Mai in der Grube Fortuna Solms

Tipps zum Schlemmen an Pfingsten

Rund um Pfingsten ist auch für gutes Essen und Trinken gesorgt. Auf verschiedenen Veranstaltungen, vor allem entlang der Mosel, gibt es Wein, Musik und Spaß für Groß und Klein.

An Pfingsten kann man es sich vor allem entlang der Mosel mit gutem Essen und Trinken gut gehen lassen. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Zoonar | Dasha Petrenko

Wintricher Genusstage

15. - 20. Mai in Wintrich an der Mosel

Musikalisches Wein- und Frühlingsfest der Winzerkapelle Kinheim

17. bis 19 Mai in Kinheim an der Mosel

Kellertage in Wincheringen

17. bis 20. Mai, Ortsgemeinde Wincheringen an der Mosel

Weinhöfefest rund um die Burg Layen in Rümmelsheim

18. bis 20. Mai, Ortsgemeinde Rümmelsheim

Für Kultur-Fans, die an Pfingsten Lust auf Musik oder Kleinkunst haben, ist ebenfalls bestens gesorgt. So feiert das Open Ohr Festival in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen – Grund genug, mal vorbeizuschauen!

Auf der Zitadelle Mainz wird dazu eingeladen, sich intensiv mit aktuellen politischen und gesellschaftlichen Themen auseinanderzusetzen. Der Fokus liegt dieses Mal auf Kunst und Kultur selbst und was sie für unsere Demokratie leisten können.

50. Open Ohr Festival

17. bis 20. Mai, Zitadelle Mainz

Wer es etwas rockiger mag, ist auf dem Iron Fest Open Air gut aufgehoben. Mit Rock & Heavy Metal wird für ordentliches Kontrastprogramm zu üblichen Pfingsttraditionen gesorgt. Das Festival geht in die vierte Runde und lockt nicht nur mit mehr als 24 Bands, sondern auch mit schöner Landschaft.

Iron Fest Open Air, am Ohmbach See

23. bis 25. Mai, Schönenberg-Kübelberg / Gries

