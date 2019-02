Ausdruck der Persönlichkeit Fünf Tipps für eine schönere Handschrift

Fangen wir erst mal mit dem Werkzeug an. Gelernt haben wir in der Schule mit dem Füller zu Schreiben - und genau dieses Schreibgerät kramen wir für ein schöneres Schriftbild wieder aus. Alleine dadurch wirkt die Handschrift in der Regel schon mal schöner. Sollten Sie sich einen neuen Füller anschaffen, achten Sie darauf, dass er eine breitere Feder hat. Damit wirkt das Schriftbild automatisch geschwungener und schöner.

Den Kugelschreiber lassen Sie am besten mal liegen – die Schrift wirkt oft krakelig und man drückt automatisch fester auf die Mine. Das Gleiche gilt für die meisten Filzstifte – bei kleinerer Schrift wird es schnell schwer lesbar.