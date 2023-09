per Mail teilen

In dieser Folge erinnern wir an Rockmusiker Billy Crash aus Stadecken-Elsheim, der mit 75 Jahren gestorben ist. Außerdem hören wir Musik von Frank Bülow aus Wachenheim in der Pfalz, den Söhnen Mannheims und die aktuelle Single "Alles jetzt ist perfekt" von Mirko Santocono aus dem Westerwald. Zuletzt sprechen wir mit Maria Rathkens aus Taunusstein über ihren Song "Du bist nicht allein".

