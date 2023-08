Die zweite August-Session startet mit Starryknight aus der Eifel und seinem Song "Part Of Me", gefolgt von Luca Sestak aus Mannheim mit "Better Give Up" und Ulrich Zehfuß aus Speyer mit "Du wirst mich nicht los". Außerdem dabei ist die Band Good Morning Yesterday aus Mainz mit "The Surf" und die Gruppe Hotel Bossa Nova aus Wiesbaden mit ihrem Song "Ventura".

