Der SWR1 Wein-Podcast macht Wein hörbar

Die SWR1 Umweltredakteure Dominik Bartoschek und der SWR1-"Weinmann" Werner Eckert reden in ihrem Podcast darüber, wie Wein schmeckt und warum er schmeckt wie er schmeckt.

Ein Podcast rund um Wein – wo, wenn nicht bei SWR1 Rheinland-Pfalz sollte es ihn geben? Schließlich ließe sich unser Bundesland auch getrost in "Weinland-Pfalz" umbenennen. Denn nirgendwo sonst in Deutschland wachsen so viele Weinreben wir hier. Gleich sechs Anbaugebiete gibt es, von der Pfalz im Süden über Rheinhessen, den Mittelrhein, die Nahe, die Mosel, bis zur Ahr ganz im Norden.

Alle zwei Wochen eine neue Episode

Klar also, dass der Wein bei SWR1 schon immer eine große Rolle gespielt hat. Und seit letztem Jahr hat er nun sogar einen eigenen Podcast: "Trocken bis lieblich – Weinwissen für alle" heißt er. Darin geht es zum Beispiel darum, warum Urlaubsweine zu Hause nur noch halb so lecker sind. Oder wie angebrochene Weinflaschen am besten aufbewahrt werden. Außerdem: Wie sich der Klimawandel auf den Weinbau auswirkt oder welche Folgen die Corona-Krise für die Winzer hat.

Werner Eckert und Dominik Bartoschek aus der SWR Umweltredaktion SWR Werner Eckert und Dominik Bartoschek

Alle zwei Wochen gibt es eine neue, etwa 15 Minuten lange Episode. Jede mit zwei Themen und einer konkreten Weinbesprechung. Die über 20 Episoden, die bereits aufgelaufen sind, gibt es alle zum Nachhören in der ARD Audiothek und überall wo es Podcasts gibt.