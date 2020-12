per Mail teilen

SWR1 Moderator Michael Lueg hat es geschafft. Nach 19 Stunden Dauermoderation hat er über 90.000 Euro Spenden für die SWR Herzenssache gesammelt.

90.000 Euro in 19 Stunden

Nach 19 Stunden hatte Michael Lueg über 90.000 Euro gesammelt. SWR J. Schindler

Mit 19 Stunden und einem Moderator haben wir am 30. November 20 Jahre Herzenssache gefeiert. Als Herzenssache-Spenden-DJ spielte SWR1 Morgenmoderator Michael Lueg von 5 bis 24 Uhr Ihre Wunsch-Hits und Sie konnten den kompletten Marathon im Live-Stream auf SWR1.de verfolgen.

Alles für die Herzenssache

Prominente Unterstützung kam unter anderem von Studiogästen wie Maximilian Pollux von Glasperlenspiel, Hartmut Engler von Pur und vielen Promis mit Herz.

Im Programm von SWR1 Rheinland-Pfalz stellten während des gesamten Marathons Herzenssache-Mitmacher überall aus Rheinland-Pfalz ihre Aktionen vor und unsere Moderatoren besuchten viele Herzenssache Projekte und schilderten ihre Eindrücke. So verschlug es SWR1-Moderator Hanns Lohmann zum Beispiel zu den Schulziegen an der Grundschule Hasenfänger in Andernach.

Danke für Ihre Spenden!