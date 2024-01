Kathrin Goldberg

Ich mag die Abwechslung. Egal ob "Guten Morgen Rheinland-Pfalz", "Der Vormittag", "Der Nachmittag", "Aktuell" oder im Verkehrsservice - ich arbeite für jede Sendung gern.

Geboren - wann und wo?

In Porz am Rhein. Wann? Hab ich vergessen, ist schon so lang her.

Mein Leben vor SWR1 ...

SWR Fernsehen und SWR4 Kurpfalz-Radio.

Wollte zu SWR1, weil ...

SWR1 mich wollte und es sich in Mainz gut leben lässt.

Mein Tipp gegen schlechte Laune ...

Gutes Essen, nette Leute, Skifahren, spannendes Buch, tolle Reisen.

Wenn ich morgen ein Mann wäre, dann würde ich ...

... auch mal mitspielen bei der Hengstparade.

Meine Zeit waren die 80er, weil ...

... BAP schon "Verdammt lang her" ist.