Jeden Tag, zu jeder vollen und halben Stunde, halten wir euch mit den aktuellen Nachrichten aus Rheinland-Pfalz, Deutschland und der Welt auf dem Laufenden. Zum ARD Nachrichtentag werfen wir gemeinsam mit Susanne Kimmel aus der SWR1 RP Nachrichtenredaktion einen Blick hinter die Kulissen.

Sie spricht über die täglichen Herausforderungen im Nachrichtengeschäft, besonders emotionale Momente und beantwortet eure Hörerfragen.

Umgang mit bewegenden Nachrichten

SWR1: Welche Nachricht hat Dich bisher am meisten bewegt?

Susanne Kimmel: Spontan muss ich da an die Amokfahrt in Trier denken. Die war im Dezember 2020. Da sind die ersten Infos der Reporter vor Ort relativ kurz vor den Nachrichten reingekommen.

Ich weiß noch, dass ich mir noch schnell einen Text geschrieben und auch einen Reporter live aus der Trierer Innenstadt zugeschaltet habe. Beim Vorlesen musste ich mich wirklich zusammenreißen und hatte auch so das Gefühl, dass mir die Stimme ein bisschen zitterte. Weil man eben genau weiß: Hier bei uns in Rheinland-Pfalz passiert gerade in dem Moment etwas sehr Schlimmes.

SWR1: Das finde ich in einer solchen Situation völlig nachvollziehbar, wenn Emotionen durchklingen.

Kimmel: In dem Fall kann man es auch nicht unterdrücken, glaube ich. Das ist auch ein bisschen menschlich.

SWR1: Aber Du versuchst neutral und cool zu bleiben. Was hilft Dir dabei?

Kimmel: In den allermeisten Fällen ist man nicht direkt von dem betroffen, was da gerade passiert. Außerdem geht es auch darum, schnell zu sein und trotzdem gründlich zu arbeiten. Ich will die Info auch so vermitteln, dass jeder versteht, was da gerade los ist. Da funktioniert man und konzentriert sich voll auf die Arbeit. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich vor dem Mikro in meiner kleinen Nachrichtenkabine stehe, kann man die Außenwelt schon ganz gut ausblenden.

SWR1: Das ist der professionelle Umgang damit. Aber was ist denn nach der Arbeit – träumst Du dann auch mal schlecht?

Kimmel: Ja, tatsächlich. Aber eher in der Form, dass ich vor dem Mikrofon stehe und plötzlich mein Skript weg ist oder die Technik nicht funktioniert. Also ja, das verfolgt einen tatsächlich immer mal wieder.

Eure Fragen zu den SWR1 RP Nachrichten

Hörerfrage von Fabian aus Mainz: Ich frage mich, warum in den Nachrichten nicht auch mal zum Abschluss etwas Nettes gesagt werden kann? Etwas, was einen gut in den Tag starten lässt und gute Laune bringt.

Kimmel: Ich gebe mir wirklich viel Mühe, noch eine gute Nachricht zu finden, die ich unterbringen kann. Leider gibt es auch Tage, da ist es einfach schwierig, positive Themen zu finden. Oder auch irgendwas, über das man einfach mal lächeln kann oder das einen mit einem guten Gefühl zurücklässt.

Auf jeden Fall kann ich sagen, wenn es eine gute Nachricht gibt, wird die bei uns auch zu hören sein. Aber ganz klar, wahrscheinlich müssen wir uns einfach noch ein bisschen mehr Mühe geben, die schönen und positiven Themen zu finden.

Der Artikel wird laufend mit einer Auswahl eurer Fragen aktualisiert.