Impfzentren bald überflüssig?

Flaute in den Impfzentren in Rheinland-Pfalz und gleichzeitig jeden Tag neue Höchststände bei den Infektionszahlen. Ab sofort darf auch in Apotheken geimpft werden und wir haben mit Andreas Hott, dem Sprecher des Landesapothekerverbandes über das Impfangebot gesprochen.

Rund 70 Apotheken in Rheinland-Pfalz bieten ab sofort eine Corona-Impfung an. Für den Sprecher des Landesapothekerverbandes Andreas Hott kein schlechter Start: "Wenn man bedenkt, dass wir etwa 900 Apotheken im Land haben und dass es ein relativ großer Aufwand ist in der kurzen Zeit das zu machen […] ist das schon ganz ok."

Zum Start des Apotheken-Impfangebotes sind rund 70 der knapp 900 Apotheken in Rheinland-Pfalz mit dabei. Wo die nächste Impf-Apotheke in Ihrer Nähe ist, diese Information finden Sie zum Beispiel im Online-Portal des Deutschen Apotheker Verband e.V. (DAV)

Umsetzung nicht ganz einfach

Im Moment gäbe es aber ein Personalproblem, so Hott: "Viele Apotheken sind durch Omikron gebeutelt. Wir sind froh, dass alle im Moment noch geöffnet haben." Auch gilt es ganz praktische Dinge rund um ein Impfangebot zu klären, so der Sprecher weiter: "Sie brauchen einen geeigneten Platz für die Impfungen. Sie brauchen die Schulungen. Sie brauchen die Haftpflichtversicherung und sie brauchen das Personal in Zeiten in denen wir ohnehin über (Impf-)Zertifikate und alles mögliche viel mehr zu tun haben, wie es normal in der Apotheke schon der Fall ist."

Man kennt sich, man vertraut sich.

Finanziell rechnen könne sich das Impfangebot in Apotheken im Moment wegen des geringen Interesses an den Impfungen nicht, so Hott: "Aber, die Apotheken haben eine öffentliche Aufgabe und in dem Moment, in dem wir gebraucht werden, dann rechnet sich das Angebot schon."

Impfzentren ersetzen

Perspektivisch geht Apotheker Andreas Hott davon aus, dass ein flächendeckendes Apotheken-Impfangebot die staatlichen Impfzentren überflüssig machen könnte. "Die Apotheke ist das niederschwelligste Angebot. Man kennt sich, man vertraut sich," so Hott. Zum Start der Apotheken-Impfungen rechnet er jedoch mit keinem allzu großen Ansturm: "Bundesweit sind es etwa 25.000 Impfdosen, die in der nächsten Woche verimpft werden sollen." Allerdings sei es für die Apotheken wichtig vorbereitet zu sein: "Dann kann man irgendwann die Impfzentren schließen, weil die Kosten für den Staat in den Impfzentren sehr viel größer sind."