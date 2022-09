Apfelbaum aus einem Kern ziehen

Das Kerngehäuse eines Apfels landet meistens im Müll oder auf dem Komposthaufen. Doch mit ein bisschen Zeit und Pflege, kann daraus ein Apfelbaum wachsen.

Damit aus einem kleinen Kern ein großer Baum wird, dauert es seine Zeit. Zunächst benötigt es ein bestimmtes Verfahren. "Die Natur hat vorgesorgt. Man nennt das in der Fachsprache stratifizieren. Das heißt, die Kerne brauchen über eine längere Zeit einen Kältereiz. Das muss nicht unbedingt Frost sein, aber Temperaturen unter zehn Grad Celsius. Dadurch wird der Kern sozusagen geknackt und dann kann unter günstigen Voraussetzungen ein Apfelbaum wachsen", sagt SWR1-Gartenexperte Hans-Willi Konrad vom Kompetenzzentrum Ökologischer Landbau in Bad Kreuznach (KÖL).

SWR1 Gartenexperte Hans Willi Konrad SWR

Es dauere jedoch zwei bis drei Jahre bis aus solch einem Apfelkern ein großer Baum werde.

Der Wunsch-Apfel wird es wohl nicht

"Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass es genau diesen Apfel, von dem sie ein Bäumchen wollen, nicht gibt. Der wird alle mögliche Formen, Farben und Früchte haben. Aber ihren Wunsch-Apfel können sie nicht aus dem Kern ziehen", so Konrad.

Der Grund dafür: Die Pflanze spalte auf, das heißt im Kern seien viele Erbinformationen enthalten. Es werde ein Apfelbaum entstehen, jedoch vermutlich ein anderer.

Es dauert Jahre bis aus solch einem Apfelkern ein Baum wächst picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Romain Fellens | Romain Fellens

Hans-Willi Konrad erklärt das so: "Der Apfelbaum, den wir kennen besteht aus zwei Sorten. Einmal der Baum, der diese Frucht bildet, die uns so gut schmeckt und die so genannte Unterlage. Die Unterlage ist der Teil, der die Wurzel bildet und für die Wuchsform verantwortlich ist. Und da drauf wird - man nennt das in der Fachsprache gepfropft - die Wunschsorte 'veredelt'. Und dann wird daraus erst der Baum, den wir so kennen und dessen Frucht sie vollen beschrieben haben, der so gut schmeckt."

Das Fazit des Gartenexperten: "Es ist nicht so einfach - es wachsen zwar Bäume raus, aber nicht so wie wir das uns vorstellen."