Ins Freibad bringt man nicht viel Geld mit, schließlich könnten Wertsachen auch leicht geklaut werden, während man im Wasser ist. Oft gibt es keine Schließfächer, also bringt man nur wenig Bargeld mit.

Fürs Freibad packt man am besten nur wenige Wertsachen ein. Doch was ist, wenn man nur noch mit Karte zahlen kann? dpa Bildfunk Picture Alliance

Doch was ist, wenn man nur noch mit Karte zahlen kann? Im Trifelsbad Annweiler kann der Eintritt am Kassenautomaten nur noch digital gezahlt werden, also mit einer EC-Karte, Kreditkarte, Geldwertkarte und über digitale Zahlungsdienstleister wie beispielsweise Paypal. Die Zahlung mit Bargeld ist nicht mehr möglich. Das finden nicht alle Badegäste gut.

Christian Burkhart ist Bürgermeister der Verbandsgemeinde Annweiler und als solcher auch für das Freibad mitverantwortlich. Im SWR1 Interview erklärt er, warum die Entscheidung zugunsten des bargeldlosen Automaten getroffen wurde.

SWR1: Es gibt auch Automaten, an denen man digital bezahlen oder Geld einwerfen kann. Warum haben Sie sich für einen entschieden, der kein Bargeld mehr annimmt?

Christian Burkhart: Nachdem klar war, dass wir mit unserem neu sanierten Trifelsbad einen neuen Kassenautomaten benötigen, weil der bisherige nicht mehr unterstützt wird, haben wir uns umgeschaut auf dem Markt und haben entsprechende Vergleichsangebote eingeholt. Wir mussten dann feststellen, dass unser bisheriger Anbieter mit der Möglichkeit, Bargeld vor Ort anzunehmen, rund 60.000 Euro teurer ist als die Lösung, die wir jetzt für gut 30.000 Euro vor Ort angebaut haben.

SWR1: Es gibt ja möglicherweise ältere Menschen, die nicht so fit sind am Handy oder keine EC-Karte mitnehmen wollen. Auf der anderen Seite gibt es auch Eltern, die ihren Kindern keinen Bezahl-Account auf dem Handy einrichten wollen. Was sagen Sie denen?

Burkhart: Für diese Gruppe haben wir uns natürlich auch Gedanken gemacht. Es besteht weiterhin die Möglichkeit, mit Bargeld eine Dauerkarte oder auch eine Dutzendkarte zu erwerben. Nicht direkt vor Ort, aber während der Öffnungszeiten in der Verbandsgemeindeverwaltung, die ein bis zwei Kilometer vom Bad entfernt ist.

SWR1: Einige Leute sagen, das ist ja ganz klar ein taktischer Schachzug, damit mehr Saisonkarten verkauft werden.

Burkhart: Nein, das würde ich so nicht sehen. Zu dem Kostenaspekt kommt noch hinzu, dass das alte System sehr störanfällig war und auch immer wieder unser Badepersonal gebunden hat. Das musste nachschauen, wo das Problem liegt und musste dann auch immer den Badebereich verlassen. Aufgrund der bekannten Situation, dass das Personal im Bäderbereich überall knapp ist, hätten wir in diesem Jahr da tatsächlich auch Probleme bekommen, dass wir unsere Aufsichtspflicht stellenweise vernachlässigt hätten.

SWR1: Etwas umständlicher wird es ja auf jeden Fall für die Menschen, die bar bezahlen wollen oder müssen. Gibt es da schon Beschwerden?

Burkhart: Zu dem Kassenautomaten gibt es vereinzelt Beschwerden. Aber das, denke ich, wird sich entsprechend mit der Zeit legen. Kollegen aus Bad Bergzabern haben das gleiche System. Sie haben das letztes Jahr eingeführt und gesagt, es habe sich dann nach einiger Zeit eingespielt.

Das Gespräch führte SWR1 Moderator Michael Lueg.