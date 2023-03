Seit genau einem Monat tobt der Krieg in der Ukraine. Seitdem ist in der Ukraine nichts mehr wie es war, aber auch Russland hat sich verändert. Westliche Unternehmen haben ihre Geschäfte geschlossen, harte Sanktionen wurden verhängt, unabhängige Berichterstattung ist nicht mehr möglich.

Eine Entwicklung, die Russinnen und Russen hier bei uns in Rheinland-Pfalz mit Sorge beobachten. So wie Anna Rossinskaya aus Mainz. Sie lebt in Rheinland-Pfalz, ihre Familie ist in Moskau zu Hause. Bereits vor vier Wochen hatten wir mit ihr gesprochen und wollten jetzt von ihr wissen, wie sich das Leben in Russland seit dem Kriegsausbruch verändert hat.

Das Gespräch führte Michael Lueg.