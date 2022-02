per Mail teilen

Anna Rossinskaya ist Russin, kommt aus der Nähe von Moskau und lebt seit 10 Jahren in Mainz. Sie hat auch Familie in der ukrainischen Hauptstadt Kiew und sagt: "Der Krieg sei eine Schande für Russland". Als Russin schäme sie sich unendlich.

Seit einigen Tagen wird im Russland-Ukraine-Krieg gekämpft – vor allem rund um die ukrainische Hauptstadt Kiew und Charkiw im Nordosten. Der Krieg belastet auch viele Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer – vor allem die, die Familie und Freunde in der Ukraine haben oder auch in Russland.

Anna Rossinskaya hat Verwandte in Russland und in der Ukraine. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew lebt ihre Cousine mit ihren drei Kindern – auch ihr Onkel lebt dort.

Rossinskaya sagt: " Das ist eine Schande für Russland. Als eine Russin schäme ich mich auch unendlich. " Und weiter erzählt sie: " Ich habe schon ein paar mal geheult. Und war die ersten Tage absolut schockiert. Das war wie eine Starre. Ich konnte es nicht glauben. "

Die Eltern von Anna Rossinskaya leben in der Nähe von Moskau. Sie sagt, ihre Eltern hätten schon seit langem gewarnt: " Für mich war das Schock und Starre. Für sie war das auch unendlich traurig und kaum zu verstehen aber sie waren innerlich besser vorbereitet. "

Das Interview führte Michael Lueg.